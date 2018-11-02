Связала руки и ноги: в Днепре мать спасла парня от самоубийства [ Редактировать ]
В Днепре на улице Лесозащитной в одной из многоэтажек парень пытался покончить жизнь самоубийством. Осуществить задуманное ему не дала его мама. Женщина связала сына, чтобы тот не смог покончить с собой.
Как удалось установить, в ходе патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на парня, который шел посреди проезжей части недалеко от переезда на Северном. Парень находился в неадекватном состоянии, поэтому патрульные посоветовали ему направиться домой.
Спустя несколько часов сотрудники полиции получили вызов о попытке самоубийства на улице Лесозащитной. Прибыв на вызов, они обнаружили, что это тот же самый парень.
Днепрянин лежал на лестничной клетке со связанными руками, ногами и заклеенным скотчем ртом. Мать парня сообщила, что сначала он пытался порезать себе вены, разбив стекла в подъезде. После этого парень хотел выпрыгнуть с 8-го этажа. Чтобы предотвратить трагедию, женщина она вместе с соседями связала его и вызвала полицию и психиатрическую бригаду.
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