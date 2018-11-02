Астрологи считают ноябрь 2018 года если не месяцем любви, то точно месяцем ее поиска. И настоятельно рекомендуют как можно активнее искать человека, с которым можно будет разделить печали и радости в болезни и здравии.

Овен

Грядущий месяц сулит Овнам проблемы в личной жизни, а виной этому - усиленная Венера. Поиски постоянного партнера лучше отложить на другое время, так как даже если Овнам удастся завести новые знакомства с противоположным полом, к положительному результату это не приведет. Вероятны проблемы и у влюбленных пар: конфликты и отсутствие взаимопонимания могут стать слишком частым явлением. Иногда необходимо проявлять терпимость и даже идти на уступки. Только таким образом Овны смогут достичь гармонии в отношениях.

Телец

В плане любви у Тельцов грядущий месяц может стать удачным. Ретроградная Венера станет сильнее в созвездии Весов, что особенно благоприятно для семейных пар. Тельцы смогут наладить гармонию и привнести стабильность в отношения, а значит, в ноябре ссоры с любимым человеком будут случаться гораздо реже. Одиноким Тельцам гороскоп сулит судьбоносную встречу, которая буквально перевернет их жизнь и заставит забыть о прошлых партнерах и неудачных романах.

Близнецы

Предстоящий месяц подарит одиноким-Близнецам новую любовь. Но это касается лишь тех, кто действительно готов к серьезным отношениям. В прошлом месяце у Близнецов могли возникать трудности в текущих отношениях, вероятно, кому-то даже пришлось пережить расставание. Однако не стоит опускать руки, так как в ноябре у Близнецов появится шанс доказать свои чувства и вновь вернуть расположение любимого человека, даже если на протяжении долгого времени между влюбленными царило напряжение.

Рак

Несмотря на поддержку Венеры, в грядущем месяце личная жизнь Раков будет наполнена сюрпризами. Ракам-одиночкам придется решить, что важнее - карьера или личная жизнь. Для многих Раков выбор будет очевиден, но некоторым придется хорошо задуматься, взвешивая все "за" и "против". Влюбленные Раки смогут стать ближе со своим партнером, и такие возможности будут появляться неоднократно. Возможно, настало время поговорить о совместном будущем или познакомиться с родными своего любимого человека, чтобы узнать партнера лучше и понять серьезность его намерений.

Лев

Ноябрь - не самый лучший месяц для перемен в личной жизни, и астрологи еще раз готовы подтвердить это. В связи с тем, что Венера будет сильной до конца месяца, Львам будет сложнее найти вторую половинку и решить проблемы с партнером. Однако не стоит исключать новые знакомства с противоположным полом или развивать отношения слишком быстро. Львы, которые уже состоят в паре, должны задуматься о том, а действительно ли рядом с ними тот самый человек, если конфликты с любимым возникают слишком часто.

Дева

Венера - самый опасный враг Дев в грядущем месяце. Одиноким Девам астрологи рекомендуют не заводить новых знакомств с противоположным полом и по возможности не ходить свидания. Конечно, многое зависит от чувств, которые испытывают влюбленные, но и не стоит забывать про влияние планеты-антагониста, по причине которой Девы могут оказаться в неловкой ситуации. Любовные отношения в паре с Девой могут быть накалены до предела, и виной этому станет взаимное недоверие влюбленных или даже подозрение в измене и неверности.

Весы

Ноябрь сулит Весам положительные перемены в личной жизни. И особенно это касается тех, кто уже давно пребывает в одиночестве. В предстоящем месяце следует отложить рабочие дела и направить все свои силы на поиски новой любви, так как до конца уходящего года такого шанса может уже не появиться. Несмотря на то, что в отношениях будет царить гармония, иногда воспоминания о бывшем партнере могут нарушать душевное спокойствие Весов. Однако астрологи уверяют, что наплыв чувств может возникнуть из-за влияния ретроградной Венеры, поэтому не стоит поддаваться эмоциям и разрушать текущие отношения.

Скорпион

В личной жизни Скорпионов не все идет гладко, например, у влюбленных Скорпионов может возникнуть желание внести разнообразие в текущие отношения, что вовсе не обязательно понравится партнеру. Если жажда перемен будет слишком сильной, можно устроить для любимого человека необычное свидание или отправиться в романтическое путешествие. Одиноким Скорпионам пока лучше отложить поиски, так как существует риск, что новые знакомства станут началом лишь мимолетных романов, а не серьезных отношений.

Стрелец

Дисбаланс в личной жизни может отразиться и на других сферах, поэтому чтобы грядущий месяц был не таким трудным, пора приступить к решению старых проблем. Влюбленным Стрельцам стоит напомнить партнеру о своих чувствах, особенно если излишняя занятость не позволяла сделать это ранее. Одиноким представителям Знака Стрелец пока не стоит искать новую любовь, даже если возникнет такое желание. По мнению астрологов, Стрельцы-одиночки еще не готовы к новым отношениям, поэтому нужно посвятить себя другим делам.

Козерог

Несмотря на то, что Козероги не относятся к самым романтичным знакам зодиака, в грядущем месяце им постоянно будет не хватать любви и тепла. Порой признать это будет очень трудно, но как только на пути появится человек, чувства к которому будут сильнее разума, Козероги могут поддаться эмоциям и вовсе позабыть о других делах. Положительное влияние Венеры позволит сохранить гармонию в отношениях. Поэтому Козероги, которые нашли свою любовь, могут не бояться, что в ноябре личная сфера жизни будет отвлекать их от работы или важных дел.

Водолей

Не только дождливая погода, но и чувство одиночества может сказаться на настроении Водолеев. Поэтому в этом месяце астрологи советуют серьезно задуматься о поисках постоянного партнера. Этому будет благоприятствовать усиленная Венера. Одинокие Водолеи могут смело назначать свидания и даже намекать о своих чувствах и намерениях понравившемуся человеку. Все это может стать хорошим стартом новых отношений. Влюбленные Водолеи смогут поднять текущие отношения на новый уровень, но очень важно, чтобы к этому были готовы оба партнера. В противном случае давление со стороны Водолеев может спровоцировать серьезный конфликт и даже привести к расставанию.

Рыбы

Влияние Сатурна может стать причиной финансовых трудностей, что повлечет за собой проблемы и в семейной жизни. Конфликты на почве денег могут возникать слишком часто, но не стоит придавать этому слишком важное значение. Находчивость Рыб поможет исправить ситуацию. Поиски любви обернутся положительным результатом, но для этого необходимо побороть свою неуверенность. Иногда придется делать первый шаг и даже тонко намекать о своих намерениях, но это не значит, что потенциальный партнер не испытывает чувств. Возможно, его просто отпугивает застенчивость и неприступность Рыб.

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