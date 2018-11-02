В Черкассах в одном из общежитий была обнаружена коробка из-под обуви с мертвым младенцем. Об этом в сообщает пресс-служба местной прокуратуры на своей странице в соцсети.

В сообщении говорится, что на теле новорожденного ребенка мужского пола, возрастом около 6-7 месяцев, в области сердца были обнаружены две колото-резаные раны. По предварительным данным, убийство ребенка совершила его несовершеннолетняя мать.

Как заявили в ведомстве, по данному факту правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет ограничения или лишения свободы.

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