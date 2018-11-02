Жительница Мексики Инес Рамирес сделала кесарево сечение сама себе. Инцидент произошел еще в далеком 2000 году, однако об этой истории весь мир узнал лишь сейчас, пишет издание clutch.

Женщина находилась на последнем месяце беременности и приближалось время родов.Схватки у 40-летней мексиканки начались внезапно, а ближайшая больница находилась где-то за 80 километров. Оказать помощь было некому, поскольку муж уехал в соседнюю деревню. Поэтому смелая женщина приняла решение сделать себе кесарево.

Для этого она выпила много крепкого алкоголя - чтобы не было так больно, взяла кухонный 15-сантиметровый нож, и с третьей попытки ей удалось сделать 17- сантиметровый вертикальный разрез, через который она и достала малыша. На свет родился здоровый мальчик, которого назвали Орландо Руис Рамирес. После родов Инес попросила своих маленьких детей позвать кого-то на помощь.

Только спустя 16 часов она оказалась в руках врачей. Там, в больнице, ей еще сделали несколько операций, и уже через несколько дней она оказалась дома со своим ребенком. Врачи были поражены этой историей, так как место для разреза было выбрано настолько удачно, что ни один орган не пострадал. Отмечается, что на данный момент еще никому не удалось повторить то, что сделала она.

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