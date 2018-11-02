Боевые корабли НАТО прибыли к берегам Грузии (видео) [ Редактировать ]
В грузинский в порт Батуми прибыли военные корабли НАТО. В составе группы:
- немецкий флагманский корабль Rhein,
- турецкий саперный фрегат Erdemli,
- корабль Stibar ВМС Болгарии,
- румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu,
- испанский тральщик Turia.
Командует указанной группой Альянса капитан второго ранга Франк Магински.
"Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО останутся в Батуми до 5 ноября. Они проведут совместные учения вместе с представителями Береговой охраны Грузии, в ходе которых будет осуществлен обмен персоналом и совместные учения", - цитируют, "Новости-Грузия" сообщение пресс-службы местных властей.
Целью указанных мероприятий является повышение взаимодействия и совместимости морских сил Грузии, альянса и стран-партнеров.
Тем временем армия Украины укрепилась на берегу Азовского моря.
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