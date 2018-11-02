В грузинский в порт Батуми прибыли военные корабли НАТО. В составе группы:

немецкий флагманский корабль Rhein, турецкий саперный фрегат Erdemli, корабль Stibar ВМС Болгарии, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu, испанский тральщик Turia.

Командует указанной группой Альянса капитан второго ранга Франк Магински.

"Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО останутся в Батуми до 5 ноября. Они проведут совместные учения вместе с представителями Береговой охраны Грузии, в ходе которых будет осуществлен обмен персоналом и совместные учения", - цитируют, "Новости-Грузия" сообщение пресс-службы местных властей.

Целью указанных мероприятий является повышение взаимодействия и совместимости морских сил Грузии, альянса и стран-партнеров.

Тем временем армия Украины укрепилась на берегу Азовского моря.