Украинских моряков выпустили из СИЗО в Крыму [ Редактировать ]
Украинских моряков с судна "ЯМК-0041", находившихся в СИЗО в оккупированном Крыму отпустили.
“Незаконно удерживаемый капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий, а также два рыбака Руслан Кондратюк и Андрей Морозов вышли из СИЗО Симферополя", - сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
При этом с украинских моряков взяли подписку о невыезде.
"Подобные действия Российской Федерации не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой, а являются использованием украинских граждан в своей внешнеполитической игре. Показательное освобождение российскими властями украинских моряков не является истинной гуманитарной миссией", - прокомментировала Денисова.
Она заверила, что со своей стороны Украина делает все возможное для скорейшего возвращения ее граждан домой.
Тремя днями ранее семеро граждан Украины, членов экипажа судов "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которых незаконно удерживали в оккупированном Крыму, вернулись в Украину.
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