Жалобу на хирурга, случайно удалившего здоровую почку женщине, рассмотрит департамент здравоохранения американского штата Флорида, США. Об этом сообщает издание The Palm Beach Post.

Инцидент произошел в апреле 2016 года. Пострадавшая женщина поступила в больницу для операции на позвоночнике. Хирург Рамон Васкез сделал надрез в нижней части ее спины и заметил в полости таза посторонний объект. Он принял его за злокачественную опухоль и немедленно удалил.

Через месяц патологоанатом заключил, что удаленный орган был здоровой почкой, опустившейся в тазовую полость из-за врожденных особенностей организма пациентки.

До этой ошибки у Васкеза была безупречная репутация. Теперь его могут оштрафовать, лишить медицинской лицензии или наложить на него иное наказание. Адвокат хирурга утверждает, что вина лежит на больнице, не предупредившей его о необычном расположении почки. Этот факт был известен заранее благодаря результатам магнитно-резонансной томографии, которую провели перед операцией.

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