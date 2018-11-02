2 ноября 2018 года Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия ГФС Украины касательно направления информации о результатах специальной проверки директора НАБУ Артема Сытника перед назначением на должность. Об этом сообщает "Голос.ua" со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда.

Согласно решению суда, были нарушены требования п. 12 Порядка проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, утвержденного Указом Президента Украины от 25 января 2012 года.

Таким образом, суд завершил рассмотрение дела по иску ООО "Юридическая компания "Студия права" к ГФС Украины о предоставлении налоговым органом заведомо ложной информации с выводом о достоверности сведений декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Артема Сытника при прохождении им специальной проверки в рамках участия в конкурсе на должность директора НАБУ. Судом принято решение о частичном удовлетворении исковых требований.

Таким образом Окружной админсуд Киева фактически констатировал незаконность назначения Артема Сытника на должность Директора НАБУ. Установленные при рассмотрении этого дела обстоятельства, которые указывают на грубое нарушение порядка назначения Директора НАБУ, могут стать основанием или для самостоятельного признания Президентом Украины недействительным собственного Указа о назначении Артема Сытника Директором НАБУ, или же для обжалования такого Указа в судебном порядке, поскольку отныне отсутствует правовая основа для существования самого Указа.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины уже проводит расследование относительно возможной подделки органами ДФС Украины заключения о достоверности данных в декларации о доходах Артема Сытника за 2014 год. В рамках этого расследования Печерский районный суд города Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины изъять в Администрации Президента Украины материалы специальной проверки Артема Сытника в качестве кандидата на должность Директора НАБУ, а также изъять экземпляр Указа Президента Украины о назначении Артема Сытника на должность.