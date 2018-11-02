Самые гениальные компании мира (рейтинг) [ Редактировать ]
Список 50 гениальных компаний 2018 года опубликовал журнал TIME. В список вошли компании, являющиеся лидерами развития в своей индустрии.
В него попали компании совершенно разной величины: и такие гиганты, как Apple, Amazon, Nike, Domino’s, Nintendo, Singapore Airlines, и малоизвестные стартапы. Также там оказались такие компании, как DJI, Volvo, Xiaomi, Lockheed Martin, SpaceX, Netflix, Pinterest.
Отмечается, что в исследовании приняли участие редакторы и корреспонденты издания по всему миру. Им было предложено назвать компании, которые, на их взгляд, двигают прогресс и определяют развитие своей индустрии.
Затем кандидатов оценили по таким ключевым факторам, как оригинальность, влияние, успех и амбиции.
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