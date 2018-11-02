В Египте жестоко убили паломников [ Редактировать ]
В Египте неизвестные расстреляли три автобуса, в которых ехали паломники-христиане.
Как минимум семь человек погибли и 14 - были ранены, сообщает Al Arabiya 2 ноября.
Автобусы направлялись к монастырю Святого Самуила. Большинство пострадавших ехали в первых двух автобусах. Третий - также был обстрелян, однако его водителю удалось быстро уехать с места обстрела.
Силы безопасности окружили район в провинции Эль-Минья, ведется поиск стрелявших.
Неделей ранее в Египте продлили режим чрезвычайного положения.
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