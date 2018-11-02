В Египте неизвестные расстреляли три автобуса, в которых ехали паломники-христиане.

Как минимум семь человек погибли и 14 - были ранены, сообщает Al Arabiya 2 ноября.

Автобусы направлялись к монастырю Святого Самуила. Большинство пострадавших ехали в первых двух автобусах. Третий - также был обстрелян, однако его водителю удалось быстро уехать с места обстрела.

Силы безопасности окружили район в провинции Эль-Минья, ведется поиск стрелявших.

Неделей ранее в Египте продлили режим чрезвычайного положения.