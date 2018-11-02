Алчный муж довел жену до самоубийства [ Редактировать ]
Поощрявшего желание своей жены совершить самоубийство австалийца признали виновным в подстрекательстве и приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает The Guardian.
69-летний житель Голд-Коста Грэм Роберт Морант уговорил свою жену Дженнифер Морант, страдающую от депрессии, совершить суицид.
Женщина умерла в ноябре 2014 года. Тогда Морант отвез ее в семейный дом и посодействовал ее смерти.
"Вы воспользовались ее уязвимостью, убедили ее убить себя, и помогли сделать это", - заявил судья на финальных слушаниях.
Согласно материалам следствия, мужчина надеялся получить 1,4 миллиона долларов в качестве выплат по страховому случаю. Он планировал потратить деньги на строительство места, в котором мог бы организовать религиозную общину. Защита австралийца настаивала, что мужчина проявил милосердие.
Морант был приговорен к 10 годам тюремного заключения за поощрение мыслей жены о суициде и еще к шести годам за содействие в совершении самоубийства.
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