Несмотря на обещания власти, долги по зарплатам шахтерам в сентябре только увеличились.

Об этом заместитель председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин сообщил на своей странице в Twitter.

Задолженность по заработной плате в сентябре перевалила за 0,6 млрд гривен.

"Несмотря на неоднократные обещания власти погасить задолженность перед шахтерами, долги по зарплате в добывающей отрасли только за сентябрь увеличились на 18,4% или на 95 млн грн, перевалив за 0,6 млрд грн", - сообщил Левочкин.