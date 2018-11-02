Задолженность по зарплате шахтерам растет с каждым днем - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Несмотря на обещания власти, долги по зарплатам шахтерам в сентябре только увеличились.
Об этом заместитель председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин сообщил на своей странице в Twitter.
Задолженность по заработной плате в сентябре перевалила за 0,6 млрд гривен.
"Несмотря на неоднократные обещания власти погасить задолженность перед шахтерами, долги по зарплате в добывающей отрасли только за сентябрь увеличились на 18,4% или на 95 млн грн, перевалив за 0,6 млрд грн", - сообщил Левочкин.
по теме
Украина стоит на пороге демографической катастрофы - Сергей Левочкин
В 2019 году официальная численность населения Украины впервые составит менее 42 миллионов человек
Стоимость газа в Украине не может превышать 5 тысяч гривен за тысячу кубов - Юрий Бойко
Стоимость газа в Украине не может превышать 5 тысяч гривен за тысячу кубов.
Протести шахтарів: "Опозиційний блок" наполягає на позачерговому засіданні уряду у Лисичанську
У Лисичанську шахтарі вже 12 днів під землею. Вони оголосили безстрокове чергування в забої. У місті не працюють чотири шахти, гірники перекрили дороги та вийшли на акцію протесту в центрі міста. Вимагають зарплату за чотири місяці. Підтримує протестувальників Сергій Каплін, нардеп разом із ними чергує в копальні
Украинцы вынуждены отапливать дома дровами - Юрий Бойко
Власть довела людей до того, что они не в состоянии пользоваться цивилизационными благами и вынуждены отапливать свои дома дровами
Правительство игнорирует проблему безработицы - Сергей Левочкин
За последние полгода правительство не сделало эффективных шагов по преодолению проблемы безработицы, хотя оппозиция предупреждала об угрозе ухудшения ситуации