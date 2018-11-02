США можуть ввести нові санкції проти Росії

У США розмірковують над подальшими санкціями проти Росії за отруєння в Солсбері. Перший пакет задіяли наприкінці серпня. Тоді ж Москві висунули вимогу: гарантувати незастосування хімічної зброї надалі та дозволити фахівцям з ООН провести локальні перевірки