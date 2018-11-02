США и Турция взаимно отменили сакции [ Редактировать ]
Министерство финансов США отменило санкции в отношении главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля.
Турция зеркально ответила и сняла ограничения в отношении двух членов правительства США - министра внутренней безопасности и министра юстиции, передает Anadolu.
"Санкции в отношении министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренней безопасности Кирстена Нильсена отменены в качестве ответного шага на решение Минфина США", - прокомментировал пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.
Отношения Вашингтона и Анкары обострились из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке государственного переворота. В октябре 2018 года Брансона освободили и он вернулся в США.
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