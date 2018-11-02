В Киеве мужчина развел костер на балконе и угрожал спрыгнуть [ Редактировать ]
В Киеве на улице Туполева, 7А был замечен неадекватный мужчина, который выбрасывал вещи из окна и угрожал спрыгнуть сам.
Кроме того, периодически он пытался разжечь костер на собственном балконе. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
На место происшествия прибыли пожарные.
"Неадекватный мужчина выбрасывает вещи с окна, угрожает, что сам выпрыгнет и время от времени пытается развести костер на балконе. На месте уже бойцы пожарной охраны ГСЧС, ждут полицию", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали: мать спасла сына от самоубийства
по теме
У столиці закриють станції велопрокату
30 станцій, сотня велосипедів і тисячі користувачів. Так райдужно розпочав роботу сервіс байкшерингу в Києві. Велопрокат відкрився в липні, та вже за кілька місяців кияни зрозуміли, що сервіс можуть назавжди закрити
"Туристическая афера": десятки украинцев приобрели туры в никуда
Десятки украинцев, заказавших туры в Турцию и Египет в одном из представительств TUI Украина, заявили, что стали жертвами аферы
Связала руки и ноги: в Днепре мать спасла парня от самоубийства
В Днепре на улице Лесозащитной в одной из многоэтажек парень пытался покончить жизнь самоубийством.
Теракт в Керчи: появились новые данные о пострадавших
Появилась новая информация о состоянии пострадавших в результате теракта в Керчи
В Киеве возле памятника актеру нашли свежую детскую могилу
В пятницу, 2 ноября, в полицию поступил звонок о жуткой находке