В Киеве на улице Туполева, 7А был замечен неадекватный мужчина, который выбрасывал вещи из окна и угрожал спрыгнуть сам.

Кроме того, периодически он пытался разжечь костер на собственном балконе. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На место происшествия прибыли пожарные.

"Неадекватный мужчина выбрасывает вещи с окна, угрожает, что сам выпрыгнет и время от времени пытается развести костер на балконе. На месте уже бойцы пожарной охраны ГСЧС, ждут полицию", - говорится в сообщении.

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