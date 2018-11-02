Санкции России в отношении украинских компаний и физических лиц необоснованны, заявили в Представительстве Европейского Союза в Украине 2 ноября.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации и подрывающих поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины", - передает "Интерфакс-Украина" сообщение пресс-службы Представительства.

С 1 ноября Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. В этот же день президент Украины Петр Порошенко прокомментировал санкции России на совместном брифинге с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также в Кабмине Украины анонсировали проведение расчетов влияния на экономику страны этих санкций.