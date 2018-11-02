Леденец на палочке "отправил" ребенка в больницу [ Редактировать ]
В селе Винницкой области ребенок проглотил леденец вместе с палочкой. В больницу его доставили без сознания, но позже пришел в себя, и его состояние улучшилось. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Винницкой облгосадминистрации.
Так, случай произошел 30 октября, когда ребенок находился дома. "Чупа-чупс" попал в дыхательные пути, и ребенок перестал дышать. Родители отвезли его в больницу.
"Ребенок был некоторое время без сознания, но потом пришел в себя. Однако состояние ребенка было такое, которое требовало консультаций областных специалистов. Вчера, 1 ноября, они выехали в учреждение (медучреждение, - ред.), осмотрели ребенка и забрали в областную детскую клиническую больницу на дальнейшее лечение и обследование", – отметили в департаменте.
Там добавили, что пока ребенок находится в больнице под наблюдением медиков. Его состояние улучшилось, он в сознании и общается в пределах своего возраста.
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