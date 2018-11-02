Детская могила в парке Киева: что случилось на самом деле (фото) [ Редактировать ]
Утром 2 октября киевлянка обнаружила в столичном парке Славы свежую детскую могилу на которой было выцарапано имя - Фоминых Макар Вадимович, и сообщила в полицию.
Прибывшие на место криминалисты выкопали яму под гранитной плитой. В ней правоохранители обнаружили урну с прахом, передает "Информатор".
Подписи на урне и плите совпадали. Правоохранители нашли в реестре данные о смерти маленького мальчика, имя которого и было указано на месте инцидента и разыскали его мать.
Мать ребенка вызвали в участок, где она сообщила, что прах хранился дома. Но так как она развелась с мужем, подозревает, что он мог подменить урну и перезахоронить сына.
Теперь полиция пытается найти отца ребенка. Так как мать малыша не поддерживает отношения с мужем, она не располагает информацией о его местоположении.
Правоохранители начали изучать видео с камер наблюдения и разыскивают свидетелей, чтобы установить личность того, кто все-таки причастен к инциденту.
Также выяснилось, что в этой ситуации полиция не видит признаков уголовного преступления, о чем сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.
Напомним, 2 ноября в киевском парке Славы возле памятника актеру Леониду Быкову обнаружили свежую детскую могилу.
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