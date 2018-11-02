Утром 2 октября киевлянка обнаружила в столичном парке Славы свежую детскую могилу на которой было выцарапано имя - Фоминых Макар Вадимович, и сообщила в полицию.

Прибывшие на место криминалисты выкопали яму под гранитной плитой. В ней правоохранители обнаружили урну с прахом, передает "Информатор".

Подписи на урне и плите совпадали. Правоохранители нашли в реестре данные о смерти маленького мальчика, имя которого и было указано на месте инцидента и разыскали его мать.

Мать ребенка вызвали в участок, где она сообщила, что прах хранился дома. Но так как она развелась с мужем, подозревает, что он мог подменить урну и перезахоронить сына.

Теперь полиция пытается найти отца ребенка. Так как мать малыша не поддерживает отношения с мужем, она не располагает информацией о его местоположении.

Правоохранители начали изучать видео с камер наблюдения и разыскивают свидетелей, чтобы установить личность того, кто все-таки причастен к инциденту.

Также выяснилось, что в этой ситуации полиция не видит признаков уголовного преступления, о чем сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

Напомним, 2 ноября в киевском парке Славы возле памятника актеру Леониду Быкову обнаружили свежую детскую могилу.