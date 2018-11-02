Прививки от гриппа: кому категорически нельзя вакцинироваться [ Редактировать ]
Руководитель Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун перечислила в Facebook категории людей, которым нельзя делать прививки от гриппа.
- По возрасту - обычно вакцины против гриппа противопоказаны для детей младше 6 месяцев;
- Простуда, которая сопровождается температурой выше 38-38,5 градусов;
- Тяжелая аллергическая реакция (анафилактичная) на предыдущую дозу вакцины или известная тяжелая аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, куриный белок);
- Заболевания и состояния организма, при которых иммунитет после введения вакцины может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при отдельных врожденных иммунодефицитах);
- Если в течение 6 недель от вакцинации против гриппа развивался синдром Гиенн-Барре (редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы), вакцинация проводится с опаской - взвесив преимущества и риски;
- вакцинация от гриппа не проводится в случаях, когда есть риск осложнений или, когда иммунный ответ на введенную вакцину не формируется.
При этом и.о. министра заявила, что "вакцина от гриппа совершенно безопасна":
"Вакцина от гриппа совершенно безопасна. В нее помещен инактивированный (неживой) вирус. Он не может заразить организм человека. Он только учит иммунную систему защищать наш организм", - написала Супрун.
Она отметила, что грипп после вакцинации все равно может поразить организм при определенных условиях:
"Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель после вакцинации и если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому так важно не затягивать с вакцинацией и придерживаться простых правил гигиены в публичных местах, главное из которых - частое мытье рук", - разъяснила Супрун.
Она подчеркнула, что по различным причинам организм может произвести недостаточно антител после вакцинации, в частности, когда концентрация вируса в крови слишком высока.
"Тогда вирус гриппа даже несмотря на вакцинацию может поразить организм. Однако есть очень существенное "но". У вакцинированного человека такой грипп проходит как обычная простуда и, что очень важно, без осложнений. Само осложнение является наиболее опасным следствием гриппа и в некоторых случаях приводит к смерти человека. Поэтому однозначно стоит вакцинироваться от гриппа ежегодно. Делать это можно в течение всего эпидсезона, то есть с осени и до весны. Но, конечно, лучше сделать прививку как можно раньше", - добавила Супрун.
Тем временем только в Киеве за неделю 22-28 октября зарегистрировали 11 390 больных гриппом и ОРВИ.
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