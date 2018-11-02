Меморандум "Країна рівних можливостей з потужною економікою", підписаний лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком та представниками Української Ради Бізнесу, передбачає запровадження ефективних програм підтримки середніх і малих виробництв із високою доданою вартістю в аграрній сфері. Про це під час підписання Меморандуму сказав лідер "Громадянської позиції", інформує gazeta.ua.

Серед пріоритетних кроків, покликаних унормувати земельні відносини та захистити право власності на землю, – стовідсоткове наповнення Державного земельного кадастру та його повна інтеграція з Реєстром майнових прав, а також переорієнтація бюджетної підтримки від надприбуткових агрохолдингів на стимулювання розвитку середніх і малих виробництв із високою доданою вартістю.Меморандум передбачає здійснення ряду кроків, аби бюджет отримав кошти в результаті скорочення обсягів тіньового ринку оренди земель та сільгосппродукції.

"Ми будемо боротися з тіньовим ринком оренди землі, передусім забезпечуючи чесні правила гри. Вони мають бути прозорими і однаковими для всіх: для громадянина, для бізнесу, для держави", - зауважив Анатолій Гриценко.

Серед іншого, у Меморандумі лідер "Громадянської позиції" та представники українського бізнесу домовилися про створення інфраструктури для прискореного розгортання нових виробництв, спрощення процедур адміністрування податків; зниження оподаткування заробітної плати; блокування офшорних схем, обмеження частки держави у перерозподілі ВВП через бюджет,інституційну реформу Державної фіскальної служби України, остаточну ліквідацію податкової міліції, позбавлення СБУ, МВС та органів прокуратури невластивих їм функцій і важелів силового втручання в економічні процеси та утворення єдиної цивільної (несилової) служби фінансових розслідувань.

Фото: gazeta.ua

Нагадаємо, 1 листопада Анатолій Гриценко разом з представниками Української Ради Бізнесу, яка представляє інтереси більше 27 тисяч підприємств у 20 галузях економіки і налічує понад мільйон робочих місць, підписали Меморандум "Країна рівних можливостей з потужною економікою".