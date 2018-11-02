2 ноября торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,16/28,19 гривны за доллар, в к закрытию котировки составили 28,08/28,11 гривны за доллар. Таким образом, гривна укрепилась на 8 копеек.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,08 гривны за доллар, максимальные - 28,16 гривны за доллар. В продаже минимальные котировки с момента открытия составили 28,11 гривны за доллар, максимальные - 28,19 гривны за доллар, сообщает "Ліга.Финансы".

Торги по евро начались с котировок 32,1925/32,2239 гривны за евро, к закрытию котировки составили 32,0673/32,1016 гривны за евро (гривна ослабла на 13/12).

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4292/0,4300 гривны за рубль, к закрытию котировки составили 0,4251/0,4258 гривны за рубль.

Тем временем НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018 год.