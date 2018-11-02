В Киеве временно закрыли станцию метро "Майдан Незалежности" из-за анонимного сообщения о заминировании.

Также з закрыта пересадка на станцию "Крещатик", сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Станция "Майдан Незалежности" + пересадка на станцию "Крещатик" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО 19:55: В результате проверки взрывчатку не обнаружили и станцию открыли.

"Проверка закончена. Взрывоопасных предметов не обнаружен", - сообщила пресс-служба КП.

Это уже третий за неделю подобный случай: 30 октября станция "Площадь Льва Толстого" была закрыта на вход и выход, а 31 октября ЧП повторилось там же.