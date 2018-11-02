5 ноября США полностью восстановят все санкций против Ирана, которые были отменены после подписания иранской ядерной сделки.

"Администрация Трампа объявляет о повторном введении всех санкций США против Ирана, которые были отменены в рамках ядерной сделки 2015 года", - заявили госсекретарь США и министр финансов 2 ноября, передает Associated Press.

Ограничения охватывают судоходные, финансовые и энергетические отрасли Ирана.

Это уже вторая волна ограничений, введенных США после того, как президент Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны по иранской ядерной сделки в мае.

Санкции также накладывают рестрикции на другие страны по закупке иранской нефти и нефтепродуктов.

При этом в США официально подтвердили, что эти ограничения временно не распространятся на некоторые страны в обмен на дальнейшее уменьшение импорта иранской нефти.

Санкции против Ирана будут оставаться, пока Тегеран не выполнит требования, включающие прекращение поддержки терроризма, военного участия в Сирии, а также полного свертывания ракетной и ядерной программ.

Месяцем ранее Госсекретарь США объявил о прекращении действия договора о дружбе с Ираном, действовавшего с 1955 года.