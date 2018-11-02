Умер прототип популярнейшей компьютерной игры (фото) [ Редактировать ]
Марио Сегал, ставший прототипом популярной компьютерной игры Super Mario, скончался на 85-м году жизни в США.
Сегал был успешным бизнесменом итальянско-американского происхождения, занимался недвижимостью и жил в штате Вашингтон, рассказывает ВВС.
В 1980-х годах он сдал в аренду склад американскому филиалу компании Nintendo, которая решила назвать героя новой видеоигры в его честь.
Сегал шутил в интервью газете Seattle Times в 1993 году, что "до сих пор ждет выплаты роялти".
Игра "Супер Марио" сначала называлась "Прыгающий человек" (Jumpman), но затем компания Nintendo решила подарить герою имя.
Как говорил Сегал, о том, что героя видеоигры назвали в его честь, рассказал ему Минору Аракава, которому поручили организовать американский офис компании Nintendo.
Серию игр про Марио часто называют самой успешной франшизой видеоигр всех времен. "Супер Марио" вошел в "Книгу рекордов Гиннесса" как игра, которая разошлась самым большим тиражом.
Главное действующее лицо игры - сантехник Марио, который должен преодолевать различные препятствия. Последняя версия его приключений "Одиссея Супер Марио" стала самой популярной игрой новой консоли Nintendo Switch - продано уже 12 миллионов копий.
Марио Сегал стал прототипом "Супер Марио". Фото: Nintendо
Ранее сообщалось, что водопроводчик Марио остался без работы.
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