"Марио" называют самой успешной франшизой видеоигр всех времен. Фото: Tehnot.com

Марио Сегал, ставший прототипом популярной компьютерной игры Super Mario, скончался на 85-м году жизни в США.

Сегал был успешным бизнесменом итальянско-американского происхождения, занимался недвижимостью и жил в штате Вашингтон, рассказывает ВВС.

В 1980-х годах он сдал в аренду склад американскому филиалу компании Nintendo, которая решила назвать героя новой видеоигры в его честь.

Сегал шутил в интервью газете Seattle Times в 1993 году, что "до сих пор ждет выплаты роялти".

Игра "Супер Марио" сначала называлась "Прыгающий человек" (Jumpman), но затем компания Nintendo решила подарить герою имя.

Как говорил Сегал, о том, что героя видеоигры назвали в его честь, рассказал ему Минору Аракава, которому поручили организовать американский офис компании Nintendo.

Серию игр про Марио часто называют самой успешной франшизой видеоигр всех времен. "Супер Марио" вошел в "Книгу рекордов Гиннесса" как игра, которая разошлась самым большим тиражом.

Главное действующее лицо игры - сантехник Марио, который должен преодолевать различные препятствия. Последняя версия его приключений "Одиссея Супер Марио" стала самой популярной игрой новой консоли Nintendo Switch - продано уже 12 миллионов копий.

Марио Сегал стал прототипом "Супер Марио". Фото: Nintendо

Ранее сообщалось, что водопроводчик Марио остался без работы.