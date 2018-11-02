Жуткое ДТП в Днепре: автомобиль сбил пешехода [ Редактировать ]
2 ноября на Слобожанском проспекте автомобиль Opel сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте, возле кафе McDonald’s, сообщает "Информатор".
Авария произошла приблизительно в 19:00. Автомобиль Opel ехал по проспекту Слобожанскому в сторону правого берега, когда на дорогу неожиданно выбежал 40-летний мужчина. Пешеход сильно ударился головой и с места аварии его госпитализировали в областную больницу имени Мечникова. Предварительно, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма.
В полиции сообщили, что никаких признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружили. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее автобус попал в смертельное ДТП из-за драки пассажира с водителем.
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