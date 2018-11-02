До Грузії прибули п'ять військових кораблів НАТО. Вони входять до складу Постійної морської саперної групи Морського командування Альянсу. Серед них німецький флагманський корабель, турецький саперний фрегат, корабель ВМС Болгарії, румунський мінний корабель та іспанський тральщик.

Упродовж чотирьох днів вони проводитимуть спільні навчання з представниками Берегової охорони Грузії. Мета маневрів - посилення безпеки у Чорноморському регіоні.