Употребление спиртного помогает избавиться от плохих воспоминаний, заявили нейробиологи Брауновского университета США, передает "УНН".

Прежде чем подтвердить свою гипотезу исследователи провели эксперимент на плодовых мушках. В ходе исследования ученые обучали животных находить алкоголь, а затем "отключали" различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от спиртного.

Оказалось, что один из таких генов отвечает за выработку белка Notch, играющего важную роль в эмбриональном развитии, развитии мозга и его работе у взрослых людей.

"Notch является компонентом обширной сигнальной сети, в которую также входит D-2-подобный рецептор - белок, распознающий нейромедиатор дофамин. От работы D-2-подобного рецептора, в частности, зависит, как будет восприниматься то или иное воспоминание – приятным или нет", - пишет издание.

В итоге, исследователи выяснили, что алкоголь влияет на работу всей сигнальной сети, отвечающей за формирование воспоминаний. Ученые пока не берутся с точностью сказать, как именно меняется восприятие воспоминаний. Однако полагают, что алкоголь делает их более приятными. Предварительно ученые сделали вывод, что такое действие алкоголя помогает предотвратить депрессию.

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