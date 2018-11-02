Чиновникам Каталонії погрожують десятками років тюрми [ Редактировать ]
Тривалих термінів ув'язнення вимагає прокурор Іспанії для дев'ятьох колишніх високопоставлених чиновників Каталонії, які брали участь в організації референдуму про незалежність автономії. Найбільше, 25 років тюрми, загрожує колишньому віце-президенту уряду Каталонії Оріолу Хункерасу. Для решти до 17 років ув'язнення.
Нині всі дев'ятеро підсудних у в'язниці в очікуванні слухання. Команда їхніх адвокатів повинна представити суду свою позицію в найближчі кілька тижнів, розгляд почнеться у січні.
Слухання не стосуватиметься екс-глави регіону Карлеса Пучдемона, який втік до Бельгії, а також семи інших політиків, що покинули Іспанію, намагаючись уникнути арешту.
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