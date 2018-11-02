Акаунти користувачів Facebook виставили на продаж [ Редактировать ]
Хакери виставили на продаж дані понад 250 тисяч користувачів Facebook. Як повідомляє ВВС, крадіжку організували російські кіберзлочинці.
Вони збирали інформацію за допомогою розширення для браузерів, яке містило шкідливий код. Зламники стверджують, що в такий спосіб роздобули особисті дані 120 мільйонів користувачів.
І продають один профіль за 10 центів. Найбільше акаунтів поцуплено з України.
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