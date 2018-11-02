Мотиви, щоб боротись навіть за поштові відправлення, в урядовців таки є

Мотиви, щоб боротись навіть за поштові відправлення, в урядовців таки є. Ось подивіться на бюджетну статистику, яку оприлюднив Віктор Пинзеник - народний депутат та досвідчений фінансист.

Наразі в бюджеті не вистачає 170 мільярдів гривень. Це аж 20 відсотків річного плану доходів. І за два місяці зібрати п'яту частину навряд чи вдастся. Отже, треба готуватися до того, що певні витрати бюджет таки не зможе профінансувати.