Бюджет України не дораховується 170 млрд гривень [ Редактировать ]
Мотиви, щоб боротись навіть за поштові відправлення, в урядовців таки є. Ось подивіться на бюджетну статистику, яку оприлюднив Віктор Пинзеник - народний депутат та досвідчений фінансист.
Наразі в бюджеті не вистачає 170 мільярдів гривень. Це аж 20 відсотків річного плану доходів. І за два місяці зібрати п'яту частину навряд чи вдастся. Отже, треба готуватися до того, що певні витрати бюджет таки не зможе профінансувати.
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