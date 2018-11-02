Було державним може стати вашим. Уряд запустив малу приватизацію. Наторгували вже на сотні мільйонів гривень. А планують вийти на мільярди. Що саме пускають з молотка? І за скільки? Прицінювалася Інна Томіна.

Жодної охорони, порожні коридори, опломбовані кабінети та зачинені двері директора. На львівському підприємстві "Хвиля" навіть світло мерехтить, як у фільмі жахів. І наче сигналізує тут не найкращі часи.

Кілька хвилин пошуків і нам таки вдається знайти живу душу. Працівницю підприємства - Людмилу Чернишева. Про те, що державна "Хвиля" - скоро може стати приватною, жінка ні сном, ні духом. Каже - це компетенція директора.

"Він з нами такою інформацією не ділиться. Хто, коли, як, для чого?".

Уже кілька десятків років тут, на "Хвилі", виготовляють металеві деталі для "Укрзалізниці". Трохи працювали і з танковими заводами. Та сьогодні нові великі контракти підприємству не до снаги. Потужності старі, та й спеціалісти за мізерну зарплату в 4600 не тримаються.

"Зараз нас ну дваддцяяять... ну десь 30 людей. Грубо. Мало. То вже не є завод по-суті. Тисячі людей були. Тисячі. 2006 у 12 разів зменшилась кількість і так дальше зменшується. Замовлень держава не дає. Ми самі маємо господарювати. Виробити, продати і на ті гроші прожити", - говорить Людмила Чернишева, економіст.

А тому на заводі залишилися самі пенсіонери.

Аби "Хвиля" знову була "на хвилі" - її потрібно продати. Саме тому Мінекономіки і включило завод у спискок на малу приватизацію.

"Ми дуже сподіваємося, що ті ж самі заводи, які працюють там один день на тиждень, хронічно збиткові і не мають інвестиції в розширення свого виробництва - власне кажучи, вони перетворяться на успішний бізнес. Який буде платити податки. Який буде збільшувати зарплати і який буде експортувати свою продукцію", - говорить Максим Нефьодов, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Спродувати все державне актвно взялися центральні та західні регіони. А от столиця - поки відстає.

Майже центр Києва. У такому привабливому місці розташований один із лотів малої приватизації - це будівля дежавного підприємства "Укртелефільм". Але серед безлічі старих ангарів, гаражів, знайти потрібну будівлю не так і просто, бо держава, в основному, на таких аукціонах продає майно, яке розташоване на тереторії колишніх заводів, або ж на тереторії уже не працюючих науково-дослідних інститутів.

Продати з першого разу майно "Укртелефільму" державі не вдалося. За 9 мільйонів гривень нікому будівля виявилася непотрібною. Тож цей актив спробують пустити з молотка вдруге. Тепер, удвічі дешевше. І такий дисконт поширений підхід на розпродажах державного непотребу.

"Один з них - це виставляти по максимальній ціні і її знижувати, інший підхід це балансова вартість. Тобто найменша і далі аукціон уже йде на підвищення. У нас є дуже гарний приклад кафе "Сузір'я", Львіська область, 2300 гривень - початкова ціна кафе. І на такий аукціон прийшло 14 учасників. Аукціон закінчився на ціні мільйон гривень", - говорить Анна Теселько, керівник напрямку "Аукціони", торговельного майданчика Zakupki.prom.ua.

Такі об'єкти купують переважно малі підприємці. Бо це непоганий варіант для старту чи розширення бізнесу. А державі вигідно позбутися збиткової нерухомості.

"У держави є зазвичай недобудови, якісь купа лазнів, якісь бази відпочинку. Базу відпочинку Портовик нещодавно також продавали. Ну і державні підприємтсва такі занедбані... це зазвичай нерухомість. Найбільше всього. Але і автомобілі бувають приватизують", - говорить Олексій Соболєв в.о. директора ДП "prozorro.продажі".

Серед усього цього державного краму є й багато різного непотребу, брухту - і навіть "екзотики" з радянським обличчям.

На Чернігівщині одна з міських рад продає демонтований памятник Леніну. Скульптура відлита з бронзи. Висота чотири метри і вага 2,5 тонни. Початкова ціна, як ми бачимо організатор зазначає, 45 тисяч гривень.

До речі, вождя таки продали. Та ще й майже за чверть мільйона гривень. А якщо врахувати, що в країні понад тисячу повалених Іллічів, то може вийти непоганий "ленінський" прибуток. Часто місцева влада продає такі статуї на брухт.

"Можна до цього ставитися як завгодно, але може дісно краще продавати, отримувати за це гроші ніж десь там складати, ховати і вивозити", - говорить Анна Теселько, керівник напрямку "Аукціони", торговельного майданчика Zakupki.prom.ua.

"Гроші місцевої влади, йдуть в місцеві бюджети, і вони там фінансують школи, свої дороги, а державні гроші вони йдуть в центральний бюджет. Ну дивіться, якшо ми продаємо десь на місяць зараз мільйонів на 200, то можна порахувати скільки воно буде до кінця року", - говорить Олексій Соболев, в.о. директора ДП "prozorro.продажі".

Дізнатися на скільки саме розбагатів український дрежбюджет за два місяці малої приватизації, нам не вдалося. За цей тиждень у Фонді держмайна так і не знайшли часу, аби похвалитись результатами. Та у профільному міністерстві заявили - все йде навіть краще, ніж сподівалися.

"Наразі успішно продано - станом на 10 хвилин назад, 238 об'єктів. Але ця цифра зростає кожного дня. Від цього і центральний бюджет, і бюджети міст зробили в сумі майже 310 млн. гривень", - говорить Максим Нефьодов, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

А ще в міністерстві додали: до України прибувала перша торгова місія США. Американські інвестори шукають, куди вкладати свої гроші. Та ймовірніше заокеанських багатіїв цікавитимуть усе таки не малі, а великі і прибуткові державні об'єкти.