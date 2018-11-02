Як в опозиції бачать результати візиту Меркель? Та що почули від канцлера Німеччини під час зустрічі з представниками українських політичних сил? Це теми для розмови з Юрієм Бойком. Лідер "Опозиційного блоку" в гостях у "Подробиць тижня".

Ведучий: "Які ваші враження від візиту Меркель, що є результатом цього візиту до України?"

Юрій Бойко: "Перш за все ми повинні бути вдячні пані Меркель за те, що вона зіграла дуже важливу роль, коли підписувалися Мінські угоди, Мінський протокол, який дозволив який дозволив зупинити активну фазу бойових дій і зберегти масу життів. Тобто масове вбивство припинилось підписанням протоколу, яким з ключових ініціаторів цього була пані Меркель. Я вважаю, що її візит - це свого роду інспекція, тому що вона відчуває свою відповідальність за долю Мінських угод, а також це був сигнал українському президенту і прем'єр-міністру, що Німеччина прийняла рішення будувати "Північний поток", це є економічний проект, який відповідає інтересам Німеччини, але що тут добре - те, що вона пообіцяла, що буде ініціювати процес продовження транзитного договору, який завершується 31 грудня 2019 року і буде наполягати на тому, щоб було збереження обсягів транзитування через нашу країн, тому що наші керівники - і президент Порошенко, і прем'єр-міністр, я вже не каже про "Нафтогаз України", - вони не здатні домовитись, щоб був продовжений цей договір. Те, що вона взялась за цю справу - це дуже добрий сигнал і ми можемо бути оптимістичні, що газотранспортна система не перетвориться на купу металобрухту, до чого веде сьогоднішній режим".

Ведучий: "Під час зустрічі з представниками політичних сил - про що спілкувалися ви і пані Меркель?"

Юрій Бойко: "Різні були думки. Спікер парламенту намагався показати, що у нас спільна думка по всіх питаннях, але у нас різні позиції. Перш за все я сказав, що у нас різна позиція по тарифах. Ми вважаємо, що потрібно бути реалістами і такий підйом тарифів, який анонсував уряд і пропонує його прийняти, він є просто останнім кроком для зубожіння населення країни. І те, що пані Меркель розповіли в уряді, що вистачає субсидій, що вони будуть адресні - все це не правда: субсидій не вистачає, люди не можуть сплачувати такі ціни і ми відверто сказали про це, тому що вона повинна мати альтернативну точку зору, а не те, що їй розповідають в уряді, або в Адміністрації президента. І я вважаю, що праві, тому що, з того, що ми побачили в регіонах - люди просто з жахом дивляться, які ціни будуть на газ. І наша фракція буде ініціювати розробку закону, який економічно розрахує, і встановить верхню планку підняття цін на газ для населення. Вона буде не більше 5 тисяч гривень, ми покажемо це економічно, покажемо, яким чином цього досягти, для того, щоб з урахуванням цієї ціни вже розробляти систему субсидій. От якраз на таку ціну можливо і вистачить таких субсидій, які передбачені в проекті бюджету на наступний рік."

Ведучий: "Я правильно розумію, що наступного пленарного тижня, вже через два дні, ви плануєте виносити це питання?"

Юрій Бойко: "Так, ми будемо наполягати на цьому. І, всупереч тому порожньому порядку денному, який пропонується на наступний тиждень, у нас буде три ключових питання, це питання розгляду тарифів, це питання розгляду проекту бюджету і питання виїзного засідання Кабінету міністрів до Луганської області, враховуючи критичну ситуацію, яка там склалася з виплатою зарплат шахтарям і з енергетичним забезпеченням."

Ведучий: "Ще одна тема, пане Юрію, для нашої з вами розмови - прикордонники майже щотижня звітують про затримку перевізників бурштину, що був нелегально добутий в нашій країні. Загалом за цей рік на кордоні вилучили вже близько трьохсот кілограмів сонячного каменю. Не відстають і спецслужби - наприклад, СБУ лише в одній операції нещодавно вилучила більше тони бурштину на суму понад мільйон доларів. І усе це - крапля в морі незаконного видобутку, який перетворився вже на повноцінну, хоча й нелегальну галузь економіки. Вона дає прибуток тисячам людей - як простим копачам, так і високопосадовцям, що їх "кришують". У мінусі - лише держава, яка втрачає прибутки та змушена буде платити ще й за відновлення землі після цього видобутку. Пане Юрію, чому влада і досі не може вирішити проблему з нелегальним видобутком бурштину? Це ж мільярди втрачаються з бюджету?"

Юрій Бойко: "Я вчора був на гвинтокрилі, облетів ці території - на власні очі побачив, у що перетворили так званий "заповідник".

Ведучий: "Ви інспектували рік тому, здається, гірше стало, чи ні?"

Юрій Бойко: "Ні, рік тому я інспектував Карпати, а в цьому році полетів побачити на власні очі, що це таке, незаконний видобуток бурштину. Це "місячний пейзаж" залишається після видобутку, це втрачена територія, зруйнована, 5 тисяч гектарів по країні. Але, ще гірше те, дійсно, видобуток бурштину - 80 тон, те, що затримується - крапля в морі. 300 мільйонів доларів - обсяг незаконного видобутку бурштину сьогодні. 30% достається копачам, 70% іде на хабарі правоохоронцям, які "кришують" цей видобуток. Якщо забезпечити легалізацію цього бізнесу, кошти додавати в бюджет і на рекультивацію території - те що сьогодні іде на хабарі, а люди просто будуть просто мати робочі місця і видобувати бурштин легально, ми зараз розробимо такий закон, то це буде те, що зараз шукає уряд по Європі, шукаючи кредити. От тобі 400 мільйонів євро контрабанда лісу, 300 мільйонів доларів видобуток бурштину - вже мільярд доларів який може піти на виплати чорнобильцям, військовим пенсіонерам, дітям, всім тих, хто дійсно потребує допомоги держави. Я вважаю, що єдина причина, чому це так сьогодні діється - це тотальна корупція у вищих ешелонах влади, які є "дахом" для цього незаконного видобутку. А це - зруйнована держава, зруйнована економіка і, звісно, ми внесемо депутатський запит, тому що після зміни влади будуть відповідати ті, хто зараз є "дахом" цієї оборудки, і будемо вносити закон, який дозволить легалізувати, щоб люди могли спокійно видобувати, не боячись правоохоронців, не тремтячи, що вони щось заберуть і повз бюждет не проходило, а частина грошей йшла на рекультивацію землі після цього видобутку."