Цей тиждень без перебільшення можна назвати тижнем втрат. Давид Черкаський, Едуард Митницький та Богдан Жолдак...

Всесвітньо відомого мультиплікатора Давида Черкаського не стало 30 жовтня. Його роботи, це без перебільшення, культова анімація. Пригоди капітана Врунгель, "Острів скарбів" та козаки. Давид Черкаський усе життя жив у Києві. Два місяці тому він переніс інсульт, йому було 87. Попрощалися з мультиплікатором напередодні, у будинку кіно. Поховали на Байковому кладовищі.

31 жовтня помер режисер Едуард Митницький. Засновник і художній керівник столичного театру на Лівому березі. І цього ж дня - пішов з життя й відомий український письменник - Богдан Жолдак.