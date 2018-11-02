До виборів всього лише чотири дні

Останній уік-енд перед виборами! Вже наступного тижня у Сполучених Штатах може повністю змінитися конфігурація влади. Щоб цього не сталося, Дональд Трамп робить відчайдушні кроки. Які саме? Розповість Дмитро Анопченко.

До виборів всього лише чотири дні! Вже у вівторок американцям іти на дільниці. А зараз - роблять останні політичні ставки й ті, хто намагається змінити країну, і ті, для кого це останній шанс утриматися біля влади.

Дональд Трамп проводить мітинги майже щодня. Закликає хоч мого імені в бюлетенях і немає, голосуйте, ніби воно є! Щедро роздає обіцянки - і держборг США до кінця свого другого президентського терміну виплатити, і надання американського громадянства за правом народження - скасувати.

"Проголосуєте за демократів - це ліквідує кордони Америки, і тоді до нас хлинуть наркотики, які й без того щороку забирають 70 тисяч життів американців! Менше ніж за тиждень відбудуться найважливіші вибори за все наше життя".

А в цей же час до американських кордонів рухаються каравани мігрантів. Один із Сальвадору. Сотні людей жінки, діти. Люди вдень і вночі йдуть "за кращим життям".

Ще масштабніша колона "Голодний марш" з Гондурасу. Майже 4 тисячі людей. Трамп заявив: серед них злочинці та терористи з Близького Сходу. Білий дім уже відрядив у зону ймовірного прориву 15 тисяч вояків!

Вже не викликає сумнівів, що обидва "походи мігрантів" підготували і зрежисували саме до виборів. Без фінансування, забезпечення, логістики "голодних маршів" не було б. Ось тільки преса досі не здогадується, чи то противники Трампа їх організували, щоб показати безпорадність президента, чи то прихильники, щоб "розворушити" тих, хто наляканий неконтрольованою міграцією.

Такий хід справді може мобілізувати виборців але ще більше розколює країну. Пристрасті, які вирують, Уже називають "внутрішнім тероризмом". Бо як ще розцінювати нещодавню розсилку бомб впливовим політикам. І розстріл у синагозі Піттсбурга. Суспільство поляризоване, і будь-який результат виборів - лише підвищить градус ненависті.

"Я так багато років не бачила проміжних виборів, які по суті були б лише референдумом щодо довіри президенту - а зараз так і є", - говорить Аніта Макбрідж, помічниця президента Джорджа Буша (2005-2009).

Преса пише "вибори 6 листопада багато хто вважає історичними". І це не перебільшення, адже у республіканців зараз цілковитий контроль над усіма органами влади є пост президента, більшість у Палаті представників і Сенаті, а після скандального призначення Бретта Кавано ще й Верховний суд!

І можливі три сценарії, кожен із яких змінить і Америку, і світ.

Перший - демократи перехоплять контроль і за нижньою палатою конгресу, і за Сенатом. І це занурить Америку в глибокий політичний конфлікт. Конгрес блокуватиме будь-які ініціативи президента, нові голови парламентських комітетів почнуть десятки розслідувань проти Адміністрації й особисто глави держави. Пригадають і бізнес Трампа, і його податкові схеми, і військові операції, і відносини з Росією.

"Якщо демократи зможуть це зробити, це буде ганьба для президента. До того ж, це дасть їм усі можливості для успішної кампанії дві тисячі двадцятого року. Вони почнуть усі ці гучні розслідування - і зможуть урізати апетити Трампа, який мріє обратися на другий термін", - говорить Бетсі Мартін, аналітик American University.

Можливо, і більшість політологів прогнозують саме такий розвиток подій, нижня палата відійде демократам, але республіканці збережуть Сенат. Тоді будуть ті ж гучні розслідування та політична війна, але імпічменту не буде. Сенат не проголосує. За останніми опитуваннями, 55% тих, хто збирається йти на вибори - вважають важливим, щоб демократи взяли гору в одній з палат конгресу.

"Зараз навіть усередині "партії влади" багато незадоволених, які не підтримують першу особу! І вибори за таких обставин дають ще більше шансів тим, хто по той бік барикади", - говорить Аніта Макбрідж, помічниця президента Джорджа Буша (2005-2009).

Але є й третій можливий шлях. Коли республіканці якимось дивом збережуть повний контроль у Конгресі. І це абсолютно реабілітує Дональда Трампа, і розв'яже йому руки...

Станом на сьогодні, 49% виборців - "підтримують президента", Не схвалюють - 50%. Що взагалі в межах статистичної похибки. А Трамп за владу боротиметься дуже жорстко.

Так що Америка зараз справді на роздоріжжі - кожен із трьох варіантів змінить життя в країні, і серйозно. І щоб зрозуміти, як саме - чекати залишилося недовго, лише 4 дні.