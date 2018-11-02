Скільки б не сперечалися про ефективність Бюро, є простий факт - аудит НАБУ і досі не проводиться. А це єдиний законний шлях встановити, як насправді працює орган. А ось чому аудит не відбувається? Давайте запитаємо це у Дмитра Добродомова, секретаря антикорупційного комітету Верховної Ради.

Продовжуємо розмову з Дмитром Добродомовим - секретарем антикорупційного комітету Верховної Ради та віднедавна ще й кандидатом у президенти України. У ефірі "Подробиці тижня" політик розповів, як боротися з корупцією в Україні і коли у державі з'явиться аудит.

"Так в чому проблема, лідерів НАБУ призначили вже давно? А де аудит?"

- Проблема полягає в тому, що була величезна епопея з призначення у ручну.Я особисто ще на засіданні комітету, наголошував всім претиндентам про те, щоб вони зважили, що згідно закону Україні ця робота не є оплачуваємою; вони всі з цим погоджувалися. Станом на сьогодні вони вимагають внести в бюджет відповідні кошти, причому не маленькі кошти. Мова йде про кілька десятків міліонів гривен для того, щоб можна було ефективно провести цей аудит. Насправді, сама епопея наколо аудиту - це був такий своєрідний політичний шантаж. Тобто, привязати і показати там Артему Ситнику, мовляв, дивися, якщо. Згідно закону, власне лише негативні висновки аудиту дають підставу парламенту до звільнення директора, которий призначається на 7 років. Інших підстав немає", - заявив політик.

"Пане Дмитре, якщо говорити взагалі про боротьбу з корупцією в Україні, що потрібно докорінно змінити в нашій державі, щоб нарешті ми могли говорити про якісь конкретні хороші результати? І дуже важливе уточнення: чи можливо це зробити до виборів?"

- До виборів ви не побачите вже результатів. Це й очевидно. Весь результат залежить від того, що минулого року було посаджено двух корупціонерів, це посади голів. Парламент зробив все можливе, треба выдати належне, тому що ми прийняли ефективне і певно, найжорсткійше законодавство, якого навіть у Європі нема. А у нас починаючи від електронних декларацій, столичне засудження , тобто все це є. Але, бо немає політичної волі . Коли ви питаєте, що треба змінити - треба змінювати владу. Причому змінювати її абсолютно на нових і ефективних людей, які цю політичну волю мають. Тому, що за дуже багато років, хто тільки не боровся в цій країні з корупцією, в кінцевому результаті він її очолював. І сьогодні цей стан, не зважаючи на безліч антикорупційних органів, багато законодавчих ініціатив, які просто не виконуються, дедалі погіршується. І погіршуватиметься й надалі тому, що таку собі мету перед собою "старі-нові" політики, як я їх називаю, ніколи не будуть.

І от до речі, про вибори.

Центрвиборчком починає реальну підготовку до дня голосування, подавши Уряду документи - на виділення грошей на підготовку списків виборців та запрошень на дільниці. Це перше рішення нового складу ЦВК щодо президентської кампанії.

Нагадаю, старий склад - встиг визначити тільки суму загальних видатків на вибори президента, а саме: 2 мільярди 400 мільйонів гривень.

"Ну якщо вже почали про вибори, давайте про них і продовжимо, Центрвиборком починає реальну підготовку до дня голосування. Він подав дуокументи до уряду голосування на виділення грошей на підготовку списків виборців та запрошень на дільниці. Це перше рішення нового складу ЦВК щодо президентскої кампанії. Нагадаю, старий склад встиг визначити тільки сумму загальних видатків на вибори президента, а сама 2 млрд 400 гривен. Продовжуємо розмову з Дмитром Добродомовим - секретарем антикорупційного комітету Верховної Ради та віднедавна ще й кандидатом у президенти України, я нычого не переплутав? Офіційної реєстрації ще не було, зрозуміло, що ви - в переліку кандидатів. А в чому мотивація? Чому ви вирішили балотуватися?"

- Мотивація звичайно підставна. Знаєте, я об'їхав зараз дуже багато областних центрів, в мене було багато зустрічей з людьми..Це загальне зубожіння, це зневіра взагалі у владу. Подивіться, будь ласка, на так званих лідерів рейтингів президентських. Соьгодні це 10, 12, 13% - це насправді рейтинг абсолютної недовіри. Подивіться на ці обличчя - це люди, котрі були вже у владі, а дехто з них вже не раз був у владі, тобто вони просто міняються: влада-опозиція-влада-опозиція. Ми дійшли до того, що у 1991 році, країна, яка виборола незалежність і мала шосту економіку в Европі, на сьогоднішній день визнана до речі, тим самим Міжнародним валютним фондом, найбіднішою країною в Европі. І я не розумію, як на це дивитися, як старі політики надягають маски нових, один "жити по новому", інша "новий курс". Всім чудово зрозуміло, що нічого не буде; що на сьогоднішній день, країна вже буквально над прірвою. І в принципі, якщо зараз їх не замінити, по суті викинути на смітник історії. До речі, декого з них треба посадити. Дійсно це має бути політична воля нових, професійних, адекватних патріотичних людей, які розуміють, що їм треба звертати на 180 градусів".

"Взагалі у нас вже є близько тридцяти кандидатів у президенти, і були розмови, що принаймні деякі з них будуть працювати разом з Анатолієм Гриценком у якомусь форматі. Власне, і про вас таке казали. Чому цього не сталося?"

- Так, дійсно, "Народний контроль" , я зокрема, це наша партія, ми були драйверами об'єднання опозиційних демократичних сил. ми утворили платформу для цього об'єднання народної довіри, "Громадянська позиція" пристала до неї. Ми там визначили дуже важливі принципи - це визначення єдиного кандидата в президенти. Він до речі мав ще під час свого кандидування показати свою команду, тотбо тих 5-х згідно з президентскою квотою, людей, які займатимуть найвищі посади в державі. Мова йде про голову СБУ, генпрокурора, голову Нацбанка, мінітсра оборони, міністра закордонних справ. Це люди мають бути підтримані професійними середовищами, це перше. Далі ми розглядали наскільки важливі парламентскі вибори, а вони ідуть встик з президентськими, і мали піти об'єднаною демократичною силою для того, щоб взяти більшість, бо протистояти їєрархічним кланам, котрі сьогодні володіють інформаційними, медійними, фінансовими ресурсами, а у іншому випадку ні. На жаль, цього не сталося тому, що амбіції іх переважили. Переважили в частині того, що тільки платформа створилася, відразу оголосили президента, по суті закривши шлях інших політичних сил. Щодо до "Об'єднаної демократичної партії" , була категорична вимога, будь ласка вступайте в "Громадянську позицию". В кінцевому результаті, і Андрій Садовий, і Чумак Віктор оголосили про це. Все ті принципи на жаль розбилися. Я на це дивлюся з величезним сумом. І прекрасно розумію, що старими методами не можна робити нову політику. Ми маємо відповідати на запит людей, а запит величезний на це об'єднання. І я дуже сподіваюся, що, якщо на цьому етапі вже цього не сталося, то принаймні після першого туру президентских виборів, все таки здоровий глузд і розуміння переможе".