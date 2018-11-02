Які результати візиту Меркель до України? Та чого очікувати наступного тижня? У гостях "Подробиць тижня" Ірина Луценко - представник президента у Верховній Раді.

Ведучий: "Як ви оцінюєте візит Ангели Меркель? Які основні підсумки для України?"

Ірина Луценко: "Саме головне: вона приїхала за 5 місяців до президентських виборів в Україні, указуючи, що Німеччина є і залишається надійним партнером України, вона фактично підтвердила те, що антипутінську коаліцію в Європі і, фактично, у вільному світі. Основні підсумки: заява Меркель була основна така: Німеччина буде і надалі підтримувати і наполягати на посиленні санкцій проти Росії за недотримання мінських угод, за незаконну анексію Криму, за ситуацію на Донбасі. Друге, що вона сказала: вона сказала, і це дуже яскраво було видно в парламенті, коли вона зустрічалася з Парубієм і фракціями, перестати кормити народ обіцянками про дешеві тарифи. Вона коректний керівник, відповідно, вона сказала: "перестаньте брехати людям про те, що тарифи можуть бути дешевими". Вона похвалили президента і парламент про те, що була повністю оновлена Центральна виборча комісія, Меркель зазначила про те, що вона має надію, що виборча система, яка діє в Україні, тобто партійна і мажоритарна, буде незмінною, вона говорила про те, що вважає, що всі мешканці Донбасу і тимчасово переміщені особи, ті які навіть не проживають зараз на території Донбасу, мають приймати участь там - на території Донбасу, там - у виборах. Тобто засудила ті фейкові вибори, які зараз організовуються і пробуються легалізуватися Росією, і зазначила про те, що Мінські угоди - це єдиний формат і розроблена в Нормандському форматі Україною, Німеччиною і Францією за пропозицією Петра Порошенка, нашого президента, дорожня карта, як "прєддвєріе", таке російське слово, гарне є, для запровадження миротворчої місії, для того, щоб вирішити в мирний політико-дипломатичний шлях, карта - це єдиний шлях, який, вона вважає, на сьогоднішній день є серйозним, під яким, в принципі, і сформовані санкції. Тобто, що можна винести з її поїздки: Німеччина залишається надійним партнером, Ангела Меркель залишається впливовим політиком, незважаючи на її заяву, що декілька, 3-4 роки, такі політики не йдуть з політичної арени, вплив Німеччини буде залишатися і політична така спадковість залишиться дуже серйозною."

Ведучий: "Саме у день візиту Меркель у Москві оприлюднили свій санкційний список проти українців. Яку логіку ви вбачаєте у цьому списку?"

Ірина Луценко: "Я вбачаю єдине: маніпуляцію Росії для того, що відволікти увагу, і від тих псевдо-виборів, які вони пробують легітимізувати на Донбасі, зняти чуть-чуть акценти з приїзду Меркель, оці основні, про які я сказала, і я думаю, що це перший крок Росії по втручанню в Українські вибори - вони будуть викидати як туз з кармана оці всякі переліки незрозумілі політичних осіб, юридичних осіб, які, доречі, ні рахунків не мають і бізнесом не займаються в багатьох своїх випадках, тобто це буде чиста маніпуляція для того, щоб пересварити в середині політиків, які не попали, доводячи там якісь моменти. Доречі, у нас також в сім'ї вийшло, що Луценко попав в цей санкційний список, а я ні, і ми пожартували, що мене заманюють в Росію, що зробити політичним в'язнем, і я вмію голодувати, я думаю, що з цим все буде добре. Тому це жарт. Але, основне: Росія показує, що вона буде активно втручатися в українські вибори, це її гібридна перша атака, я думаю, що це неповний список."

Ведучий: "Наступного тижня президент України відвідає Францію. Там будуть також і Меркель, і Макрон, і Мей, і Трамп і навіть Путін. Чи відомо вже, які перемовини можуть відбутись за участі Петра Порошенка?"

Ірина Луценко: "Я би хотіла зазначити, що, до того, як він поїде до франції, він уже полетів з візитом в Туреччину, де він буде зустрічатися у президентській комісії Україна-Туреччина з президентом Ердоганом, і обов'язково він поїде до вселенського патріарха для того, щоб йому подякувати за позицію по Томосу, вже оголошеному, по тому що вже іде заклик до об'єднання церков для того, щоб отримати Томос і мати єдину помісну православну церкву. Президент Порошенко все для цієї ситуації зробив, тепер ситуація залишається тільки по прискореному об'єднанню цих церков. Що буде відбуватися у Франції: який формат зустрічей - всі можливі зустрічі, але неможлива зустріч в форматі Порошенко-Путін один на один. Такого не буде. Знаючи, як Путін викривляє всю цю ситуацію, ніщо про Україну без України, може бути багатостороння зустріч при свідках, Нормандський формат, країни Будапештського меморандуму, але жодної зустрічі один на один з Путіним бути не може. Тільки прозора розмова, тільки при свідках і тільки з серйозними аргументами тільки назовні."

Ведучий: "У понеділок повертається до пленарної роботи Верховна Рада. Які питання чекати від вас на розгляд?"

Ірина Луценко: "Президентські ініціативи ми будемо розглядати: посилення закону "Прозоро", для того, щоб зняти там ті неточності, шероховатості, які є у цьому законі, ми будемо голосувати це у вівторок, буде декілька ратифікацій, зокрема ми будемо погоджувати виділення Україні допомоги з Європейського Союзу в один мільярд. Буде ратифікована угода зі Сполученими Штатами про обмін інформацією по податкових цих територій, про уникнення розмивання податкової бази, обов'язково будуть питання національної безпеки і оборони, розмінування території, визначення статусу цієї сірої зони і так далі. Агроблок буде, блок екології."