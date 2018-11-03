Пестициды по-настоящему опасны для нашего здоровья. Самый вероятный способ пострадать от пестицидов - это получить их через овощи и фрукты. Интернет-журнал Factinteres пишет о том, как же защитить себя от пестицидов.

Чем опасны пестициды?

Сами по себе пестициды являются токсичными веществами, которые помогают защитить овощи и фрукты от различных сорняков, грызунов, грибков и насекомых. Они отлично справляются с этой задачей и имеют относительно низкую стоимость для производителя.

Что касается здоровья, то пестициды оказывают на нас разрушительное воздействие. Ученые доказали, что пестициды ухудшают работу практически всех внутренних органов человека. В медицинской практике зафиксировано огромное количество случаев, когда причиной опасных хронических заболеваний являлись именно пестициды. Именно поэтому важно уметь защитить себя от попадания этих далеко не самых полезных веществ в организм.

Тщательно мойте овощи и фрукты

После распыления пестицидов, они оседают на листьях, плодах и стеблях овощей и фруктов. Поэтому важно тщательно мыть эти продукты перед употреблением. Старайтесь мыть продукты под теплой водой, тщательно промывая каждый плод. Дело в том, что пестициды плохо растворяются в воде, что затрудняет их удаление при помощи воды.

Протирайте продукты насухо

Удалить остатки пестицидов поможет тщательное протирание. Лучше всего для протирания использовать одноразовые бумажные полотенца, чтобы обезопасить себя от переноса вредных веществ на другие продукты. Не нужно протирать одним полотенцем все овощи и фрукты, которые вы принесли с магазина и промыли.

Избавляйтесь от кожицы

Безусловно, такой вариант мало подходит для продуктов, у которых кожица крайне тонкая. Однако удалять кожицу у картофеля, свеклы, моркови и даже яблок - обязательное условие. Перед очисткой рекомендуется тщательно промыть продукты, чтобы обезопасить себя от занесения вредных веществ на мякоть.



Что касается яблок и других подобных продуктов, то некоторые производители наносят на их поверхность немного воска. Это придает им тот самый красивый блеск. Однако после обычного мытья удалить воск вам не удастся, а под них могут быть те самые пестициды. Мыть такие продукты лучше под горячей водой, чтобы воск смог удалиться. А лучше и вовсе удалять кожицу.

Термическая обработка

Термическая обработка - самый простой и в то же время эффективный метод, чтобы избавиться от токсичных веществ. Однако это не повод мыть продукты на скорую руку или отказаться от протирания. Если есть возможность, то готовить овощи рекомендуется на пару или гриле.

Домашние средства очистки

Усилить эффект обычной воды можно при помощи столового уксуса. Добавьте немного уксуса в воду, в которой планируете мыть овощи и фрукты. Затем замочите продукты на пару минут, промойте под проточной водой и тщательно протрите бумажным полотенцем.

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