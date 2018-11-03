В американском штате Флорида неизвестный мужчина устроил стрельбу в студии, которая использовалась для занятий по йоге, сообщает "Корреспондент".

Инцидент произошел в Таллахасси. По предварительной информации, стрельбу открыл неизвестный мужчина, который позже совершил самоубийство.

В результате ЧП пострадали четыре человека. Дaнныe o cocтoянии иx здopoвья утoчняютcя. Полиция просит местных жителей держаться подальше от места стрельбы.

Напомним, что рядом с Конгрессом США произошла стрельба.