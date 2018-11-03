В США прогремела стрельба в студии йоги [ Редактировать ]
В американском штате Флорида неизвестный мужчина устроил стрельбу в студии, которая использовалась для занятий по йоге, сообщает "Корреспондент".
Инцидент произошел в Таллахасси. По предварительной информации, стрельбу открыл неизвестный мужчина, который позже совершил самоубийство.
В результате ЧП пострадали четыре человека. Дaнныe o cocтoянии иx здopoвья утoчняютcя. Полиция просит местных жителей держаться подальше от места стрельбы.
Напомним, что рядом с Конгрессом США произошла стрельба.
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