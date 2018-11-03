Ученые Университета Толедо в США обнаружили, как избавиться от гипертензии (высокого кровяного давления), которая является причиной серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает MedicalXpress.

При этом не нужно увеличивать количество физической нагрузки или уменьшать потребление натрия.

Ученые выдвинули гипотезу, что бета-гидроксимасляная кислота (БОМК) поможет избавиться от гипертензии. Но из-за большого количества соли уровень этой кислоты снижается в организме.

Ученые решили проверить предположение на грызунах. Результаты эксперимента показали, что, у мышей уменьшается воспаление в почках, что связано с гипертензией. Грызуны получали химическое соединение 1,3-бутандиол. После его поступления ферменты печени превращают ее в БОМК. После этого кислота попадает в почки, где она уменьшает воспаление, которое связано с гипертонией и снижает кровяное давление.

Исследователи обнаружили, что синтез БОМК становится более активным при ограничении поступления в организм калорий и физических упражнений.

Ученые планируют подтвердить, что у людей с высоким кровяным давлением наблюдается дефицит БОМК. Они также собираются определить, сколько бета гидроксимасляной кислоты необходимо для лечения гипертензии, и может ли она нанести вред другим органам.

После этого исследователи проведут клиническое испытание, в котором сравнят состояние людей, получавших кислоту с теми, кто получал плацебо.

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