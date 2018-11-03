3 ноября - 307-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 58 дней.

День ракетных войск и артиллерии Украины

3 ноября на Украине отмечается День ракетных войск и артиллерии, входящих в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента от 31 октября 1997 года.

Профессиональный праздник ракетчиков и артиллеристов отмечают офицеры, прапорщики, курсанты, военнослужащие военной службы по контракту и срочной службы, работники оборонной промышленности, ветераны войны, труда и Вооруженных Сил Украины.

День инженерных войск Украины

Ежегодно 3 ноября на Украине отмечается национальный профессиональный праздник всех работников и военнослужащих инженерных войск - День инженерных войск. Он утвержден Указом Президента в 1999 году в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины.

Инженерные войска - единственный род войск, для которого война не кончается никогда. Именно военные инженеры с первых дней трагедии на Чернобыльской АЭС приступили к выполнению заданий по ликвидации последствий аварии в непосредственной близости к реактору.

За время независимости Украины воинами инженерных войск было обнаружено и уничтожено свыше 385 тысяч мин, снарядов, гранат, большинство из которых осталось в земле со времен Великой Отечественной войны. Одной из наиболее сложных и трудоемких задач инженерных войск в мирное время является утилизация морально и физически устаревших инженерных боеприпасов, техники и имущества.

Именины сегодня празднуют:

Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Николай, Павел, Палагея, Сергей, Федор, Юлиан, Яков.

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