В субботу, 3 ноября, синоптики обещают в Украине погоду без существенных осадков. Будет облачно с прояснениями, ночью ожидаются заморозки в восточных регионах. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Согласно прогнозу погоды, завтра в Украине существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается 4-9° тепла, в восточных областях от 3° тепла до 3° мороза. В светлое время суток воздух прогреется до 9-14° тепла, в западных областях и на юге Одесской области - до 18°. В Закарпатской области ожидается ночью 6-11° тепла, днем - 17-22°.

Погода в Киеве 3 ноября ожидается без дождей. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.

Во Львове Гидрометцентр в завтрашний выходной обещает облачную с прояснениями погоду. Столбики термометров покажут 8-10°, днем 15-17° тепла.

В Одессе в субботу сухо, без дождя. Ночью воздух прогреется до 8-10° тепла, днем ожидается 13-15° по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки ожидается облачная погода. Ночью прогнозируется до 3-5 тепла°, днем 11-13°.

В Харькове завтра без осадков. Температура воздуха ночью составит 0-2°, днем 9-11°.

В Карпатах 3 ноября без существенных осадков. Температура воздуха ночью 8-11°, днем 15-21° тепла.

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