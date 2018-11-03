Главные осенние фрукты - яблоки - богаты клетчаткой, витамином С и содержат совсем немного сахара. Сегодня утром порадуйте свою семью вкусным и, главное, полезным завтраком.

Веганский яблочный пирог

Ингредиенты:

Миндаль - 1/2 стакана

Овсяные хлопья - 1+1/4 стакана

Пшеничная мука - 1 стакан

Кокосовая стружка - 2 ст. л.

Кокосовое масло - 1/4 стакана

Кленовый сироп - 2 ст. л.

Яблоки - 4 шт.

Сахар - 1 ч. л.

Молотая корица - 2 ч. л.

Мускатный орех молотый - 1/2 ч. л.

Коричневый сахар - 1/2 стакана

Соль - 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 175 градусов.

2. В кухонном комбайне смешайте миндаль, 1/2 стакана овсяных хлопьев и измельчите до состояния порошка.

3. Добавьте в смесь 3/4 стакана муки, кокосовую стружку, кокосовое масло и кленовый сироп и измельчите все до получения однородной массы. Переложите получившуюся массу в форму для запекания, выстеленную пергаментом, и отставьте в сторону.

4. Мелко нарежьте яблоки и смешайте с сахаром, чайной ложкой корицы и мускатным орехом. Тщательно перемешайте и выложите яблоки на основу.

5. В отдельной миске объедините все ингредиенты для хрустящей крошки (3/4 стакана овсяных хлопьев, 1/4 стакана пшеничной муки, коричневый сахар, чайная ложка молотой корицы и соль), сбрызните все кокосовым маслом и равномерно посыпьте получившимся миксом яблоки.

6. Выпекайте 60 минут, пока яблоки не дадут сок.

Киноа с яблоком и корицей

Ингредиенты:

Киноа - 1 стакан

Вода - 1,5 стакана

Молотая корица - 1 ч. л.

Ванильный экстракт - 2 ч. л.

Яблочное пюре - 1/2 стакана

Изюм - 1/4 стакана

Молоко - 1 стакан

Яблоко - 1 шт.

Орехи пекан - 1/4 стакана

Способ приготовления:

1. Залейте киноа водой, добавьте корицу, ванильный экстракт и доведите до кипения на сильном огне.

2. Уменьшите огонь и готовьте еще 15 минут.

3. В приготовленную крупу добавьте яблочное пюре, изюм и молоко.

4. Каждую тарелку украсьте дольками яблока, орехами пекан и корицей.

Яблочные панкейки

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт.

Банан - 2 шт.

Яблоко - 1 шт.

Миндальная паста - 2 ст. л.

Молотая корица - 1,5 ч. л.

Мускатный орех - 1/2 ч. л.

Ванильный экстракт - 1/2 ч. л.

Кокосовое масло - для жарки

Способ приготовления:

1. В небольшой миске взбейте яйца и добавьте к ним бананы, размятые вилкой.

2. Мелко нарежьте яблоко и добавьте их к яично-банановой смеси. Затем в тесто вмешайте миндальную пасту, корицу, мускатный орех и ванильный экстракт.

3. Готовьте панкейки на сковороде с небольшим количеством кокосового масла на среднем огне. Советуем делать их чуть больше стандартных оладьев, чтобы было легче их переворачивать.

4. Подавайте панкейки с медом, кленовым сиропом и свежими фруктами.

Ранее мы писали о том, какие продукты нельзя замораживать.