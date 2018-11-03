Что приготовить на завтрак: рецепты осенних блюд с яблоками [ Редактировать ]
Главные осенние фрукты - яблоки - богаты клетчаткой, витамином С и содержат совсем немного сахара. Сегодня утром порадуйте свою семью вкусным и, главное, полезным завтраком.
Веганский яблочный пирог
Ингредиенты:
- Миндаль - 1/2 стакана
- Овсяные хлопья - 1+1/4 стакана
- Пшеничная мука - 1 стакан
- Кокосовая стружка - 2 ст. л.
- Кокосовое масло - 1/4 стакана
- Кленовый сироп - 2 ст. л.
- Яблоки - 4 шт.
- Сахар - 1 ч. л.
- Молотая корица - 2 ч. л.
- Мускатный орех молотый - 1/2 ч. л.
- Коричневый сахар - 1/2 стакана
- Соль - 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
2. В кухонном комбайне смешайте миндаль, 1/2 стакана овсяных хлопьев и измельчите до состояния порошка.
3. Добавьте в смесь 3/4 стакана муки, кокосовую стружку, кокосовое масло и кленовый сироп и измельчите все до получения однородной массы. Переложите получившуюся массу в форму для запекания, выстеленную пергаментом, и отставьте в сторону.
4. Мелко нарежьте яблоки и смешайте с сахаром, чайной ложкой корицы и мускатным орехом. Тщательно перемешайте и выложите яблоки на основу.
5. В отдельной миске объедините все ингредиенты для хрустящей крошки (3/4 стакана овсяных хлопьев, 1/4 стакана пшеничной муки, коричневый сахар, чайная ложка молотой корицы и соль), сбрызните все кокосовым маслом и равномерно посыпьте получившимся миксом яблоки.
6. Выпекайте 60 минут, пока яблоки не дадут сок.
Киноа с яблоком и корицей
Ингредиенты:
- Киноа - 1 стакан
- Вода - 1,5 стакана
- Молотая корица - 1 ч. л.
- Ванильный экстракт - 2 ч. л.
- Яблочное пюре - 1/2 стакана
- Изюм - 1/4 стакана
- Молоко - 1 стакан
- Яблоко - 1 шт.
- Орехи пекан - 1/4 стакана
Способ приготовления:
1. Залейте киноа водой, добавьте корицу, ванильный экстракт и доведите до кипения на сильном огне.
2. Уменьшите огонь и готовьте еще 15 минут.
3. В приготовленную крупу добавьте яблочное пюре, изюм и молоко.
4. Каждую тарелку украсьте дольками яблока, орехами пекан и корицей.
Яблочные панкейки
Ингредиенты:
- Яйца - 2 шт.
- Банан - 2 шт.
- Яблоко - 1 шт.
- Миндальная паста - 2 ст. л.
- Молотая корица - 1,5 ч. л.
- Мускатный орех - 1/2 ч. л.
- Ванильный экстракт - 1/2 ч. л.
- Кокосовое масло - для жарки
Способ приготовления:
1. В небольшой миске взбейте яйца и добавьте к ним бананы, размятые вилкой.
2. Мелко нарежьте яблоко и добавьте их к яично-банановой смеси. Затем в тесто вмешайте миндальную пасту, корицу, мускатный орех и ванильный экстракт.
3. Готовьте панкейки на сковороде с небольшим количеством кокосового масла на среднем огне. Советуем делать их чуть больше стандартных оладьев, чтобы было легче их переворачивать.
4. Подавайте панкейки с медом, кленовым сиропом и свежими фруктами.
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