В Индии казнят 16 полицейских за убийство мусульман [ Редактировать ]
В Индии к смертной казни приговорили 16 сотрудников полиции, которые признаны виновными в убийстве 42 мусульман, сообщает Islam Today.
Само убийство произошло еще в 1987 году, однако судебный процесс в Верховном суде Индии длился более 30 лет. Конфликт произошел в городе Меерут провинции Хашимпура на севере Индии. Во время инцидента работники полиции открыли огонь из табельного оружия по мусульманам. .
По делу проходило 19 подозреваемых, однако за годы разбирательства трое из них уже умерли, поэтому признаны виновными было 16.
Ранее мы писали о том, что в Египте к смертной казни приговорили 75 человек.
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