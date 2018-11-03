В Украине хотят запретить продажу шприцов и ваты [ Редактировать ]
Из украинских аптек могут исчезнуть предметы первой необходимости, такие как шприцы, капельницы, пластыри, вата и другие. Помимо этого, власти намерены существенно сократить количество аптек, сообщается на сайте Верховной Рады.
Такие изменения произойдут в том случае, если парламент примет законопроект № 8591 "О внесении изменений в закон Украины" О лекарственных средствах "относительно обеспечения экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами". Закон проекта также содержит норму, запрещающую аптекам заниматься любой другой деятельностью, кроме продажи лекарственных средств.
Это означает, что специализированные организации системы здравоохранения не смогут продавать шприцы, капельницы, вату, марлю, пластырь, стерильные перчатки и другую продукцию, которая используется в медицинских целях. Кроме того, украинцы могут остаться без БАДов, памперсов, детских смесей, лекарственной косметики. Пациенты будут вынуждены ампулы с лекарством, покупать в аптеках, а вот шприцы для инъекций искать в других торговых точках.
На днях в Украине запретили лекарства от опасных болезней.
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