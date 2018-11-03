В Индонезии во время поисковой операции на месте крушения самолета авиакомпании Lion Air погиб водолаз Сиарул Анто. 48-летний мужчина считался одним из самых опытных спасателей, скончался на месте крушения самолета в Яванском море, сообщает The Straits Times.

Инцидент произошел в пятницу, 2 ноября. Причиной смерти водолаза, по предварительным данным, стала декомпрессия. Смерть наступила в больнице. Тело водолаза передано родственникам.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.