Авиакатастрофа в Индонезии: во время поисковой операции погиб водолаз [ Редактировать ]
В Индонезии во время поисковой операции на месте крушения самолета авиакомпании Lion Air погиб водолаз Сиарул Анто. 48-летний мужчина считался одним из самых опытных спасателей, скончался на месте крушения самолета в Яванском море, сообщает The Straits Times.
Инцидент произошел в пятницу, 2 ноября. Причиной смерти водолаза, по предварительным данным, стала декомпрессия. Смерть наступила в больнице. Тело водолаза передано родственникам.
Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
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