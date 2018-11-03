Санкции РФ не помешают поставкам продукции "Фармака" в Россию [ Редактировать ]
Санкции Российской Федерации не помешают экспорту фармацевтической компании "Фармак". Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Напомним, в планах "Фармака" нарастить экспорт в Российскую Федерацию в полтора раза за 3 года. Соответствующие данные содержались в отчете компании, подготовленном для акционеров и кредиторов. Как следовало из обнародованного в СМИ документа, Россия является самым быстрорастущим рынком сбыта продукции украинской фармацевтической компании.
Совладелец "Фармака" Филя Жебривская в своем интервью сообщила, что компания будет поставлять продукцию в Россию, пока на это нет прямого запрета украинских властей.
Ранее сообщалось, что лекарства ПАО "Фармак" свободно продаются в аптеках Шахтерска, находящегося на территории так называемой ДНР. Об этом говорилось в заявлении общественного движения "Національний спротив". В связи с этим народный депутат Михаил Головко призвал СБУ расследовать факты поставок продукции фармацевтической компании "Фармак" в ОРДЛО.
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