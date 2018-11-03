В Днепре пожар унес жизни всей семьи [ Редактировать ]
В Днепре погибли три человека, в том числе ребенок, в результате пожара в однокомнатной квартире. Инцидент произошел 3 ноября на улице Рабочей, 164 около 00:30, сообщает "Информатор".
На место происшествия сразу же направили три бригады ГСЧС, четыре машины скорой помощи и патрульный экипаж. Спасатели, прибыв на место, выяснили, что очаг возгорания находится в однокомнатной квартире на 2-м этаже и сразу же приступили к тушению. Предварительно, на момент возгорания в квартире находились 4 человека. По словам патрульных, пожар произошел из-за обогревателя. По предварительной информации, загорелись домашние вещи в комнате 2 м².
Сразу после ликвидации пожара, медики констатировали смерть двоих людей: мужчины и женщины. Врачи в машине скорой помощи пытались спасти жизнь ребенку, но этого сделать не удалось. По предварительной информации, в квартире находился еще один ребенок, его увезли в детскую больницу. Известно, что это мальчик в возрасте 4-5 лет, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения (состояние средней степени тяжести).
К сожалению такие случаи происходят довольно часто. Ранее жуткий пожар унес жизни целой семьи.
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