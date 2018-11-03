В Украине могут поменяться правила регистрации места жительства. Так, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 9218 "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", который радикально меняет саму суть адресной регистрации.

Процесс прописки и выписки хотят облегчить, но за неправдивую информацию грозят штрафы.

Вся ответственность за подачу недостоверных данных ляжет на плечи самих заявителей. Если выяснится, что человек умышленно указал неверный адрес, ему грозит штраф в размере 850-1700 грн. А при повторном нарушении 1700-3400 грн. Хотя это далеко не единственный способ защиты от подлога. А в ряде случаев чиновники смогут попросить прописанного подтвердить свое проживание по месту регистрации:

По заявлению владельца квартиры или другого зарегистрированного в ней человека о том, что лицо, которое зарегистрировало место жительства не проживает в ней.

По обращению одного из родителей о том, что ребенок не проживает по месту регистрации.

По обращению властей, которые получили документально подтвержденную информацию о том, что лицо не проживает в жилье.

При поступлении в школу - если руководство последней попросит подтвердить проживание ребенка на "обслуживаемой" территории.

В случае подачи жалобы на решение об аннулировании регистрационных действий.

Если информация, содержащаяся в реестре терробщины (их должны будут создать до 1 января 2020 года), указывает на то, что в квартире зарегистрированы более трех семей.

Как заявил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, государство хочет отойти от практики, когда требовало от граждан доказывать право на проживание в жилье. Теперь, нужно просто сообщить, где вы находитесь. При этом требуется лишь одно заявление. "

Новая система базируется на полном доверии гражданам со стороны государства", - говорит он.

Что изменится при регистрации места проживания

перечень документов. Нужно будет подать лишь одно заявление;

отметки в паспорт делать не будут (только по желанию);

не будет дублей регистрации в различных реестрах территориальных общин;

зарегистрироваться на новом месте проживания нужно в течение 90 дней (сейчас – 30 дней);

Перечень документов для регистрации места жительства