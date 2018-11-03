Медики напомнили, что к здоровью суставов и костей также нужно относится бережно, чтобы избежать болезней опорно-двигательной системы. Поэтому специалисты составили список продуктов, которые негативно влияют на наши суставы и кости, пишет "Новости Ю".

Самыми опасными продуктами для костей и суставов являются алкоголь и соль. Алкогольные напитки причиняют вред всему организму, в том числе, костям. Чтобы "переварить" алкоголь, организму нужно очень много воды. Он забирает жидкости из многих органов, а при этом в большом количестве вымывается кальций. Также не нужно слишком злоупотреблять солью. Она не только может "отложиться" на ваших суставах, но также способствует вымыванию кальция из организма.

Кстати, увлекаться не стоит любыми напитками - пейте столько, сколько нужно, ведь вместе с избытком жидкости, бактериями и продуктами жизнедеятельности из организма вымывается и кальций. Особенно осторожно нужно относиться к кофе. Этот напиток не следует употреблять без меры - в нем также содержатся вещества, вымывающие кальций. Лучше всего кальций усваивается вместе с витаминами D и K, а вот витамин А может ему помешать. Также кальций не слишком хорошо усваивается, если вы кушаете слишком много белка или клетчатки.

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