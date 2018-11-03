В Киеве задержан экс-глава Апелляционного суда Крыма [ Редактировать ]
3 ноября в Киеве задержали разыскиваемого экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чорнобука, сообщает "Слідство.Інфо". Полиция арестовала судью на улице Ветряные Горы.
Спецоперацию, которая началась около 10 утра, провела Служба безопасности Украины. Нацполиция объявила в розыск Чернобука еще в июле этого года. Его пытались задержать в Днепре, однако бывшему судье удалось сбежать. Он скрывался в Украине, так как числился в международном розыске.
Фото: Слідство.Інфо
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что экс-главе Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в совершении правонарушения по статье 111 УК (государственная измена). По его словам, Чорнобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России.
В свою очередь Чорнобук отрицает обвинения в сепаратизме.
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