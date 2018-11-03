"Постарел на 5 лет": Илон Маск рассказал о худшем году в жизни [ Редактировать ]
Основатель компании Tesla Илон Маск назвал 2018 года худшим в своей жизни. По его словам, он вынужден был работать по 120 часов в неделю в этом году. Об этом миллиардер рассказал в интервью порталу Recode.
Изобретатель подчеркнул, что за 2018 год он постарел как за пять. Из-за очень напряженного рабочего графика Маск постоянно находился в стрессе. Также он рассказал, что из-за хронического недосыпания он допустил многочисленные ошибки в работе. По его словам, он находился под сильным давлением, в результате чего ему пришлось прибегнуть к снотворному.
"Ты настолько на взводе, что не можешь спать. Остается выбор - не спать, и тогда мозг не будет работать завтра, или выпить таблетку и заснуть", - добавил бизнесмен.
На сегодняшний день Маск снизил количество рабочего времени до 80-90 часов в неделю. Он утверждает, что все закончилось, и он больше никогда не ошибется так снова.
Ранее мы сообщали, что Илон Маск решил заняться производством алкоголя.
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