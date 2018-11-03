Основатель компании Tesla Илон Маск назвал 2018 года худшим в своей жизни. По его словам, он вынужден был работать по 120 часов в неделю в этом году. Об этом миллиардер рассказал в интервью порталу Recode.

Изобретатель подчеркнул, что за 2018 год он постарел как за пять. Из-за очень напряженного рабочего графика Маск постоянно находился в стрессе. Также он рассказал, что из-за хронического недосыпания он допустил многочисленные ошибки в работе. По его словам, он находился под сильным давлением, в результате чего ему пришлось прибегнуть к снотворному.

"Ты настолько на взводе, что не можешь спать. Остается выбор - не спать, и тогда мозг не будет работать завтра, или выпить таблетку и заснуть", - добавил бизнесмен.

На сегодняшний день Маск снизил количество рабочего времени до 80-90 часов в неделю. Он утверждает, что все закончилось, и он больше никогда не ошибется так снова.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск решил заняться производством алкоголя.